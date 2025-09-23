Problema lateral: Luis César no da con la tecla

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Gimnástico de Tarragona tiene la segunda peor defensa de la Primera Federación con 8 goles encajados en cuatro partidos. Este problema tiene una responsabilidad compartida entre todo el equipo, pero se ha sufrido especialmente por las bandas. Los laterales granas no han aportado la solidez necesaria entre lesiones, cambio de lados y fichajes de última hora.

El club decidió en verano revolucionar la posición y no continuar con Joan Oriol ni Pol Domingo. A Nil Jiménez también se le enseñó la puerta de salida y se apostó para continuar con David Juncà. El gerundense empezó la liga como titular pero a los 20 minutos sufrió una lesión. Unos problemas físicos que también aparecieron la temporada pasada y que condicionaron su participación con el equipo. Este año cuenta con la confianza de Luis César y devolvió al verde después del descanso en el Nou Sardenya. Pero su actuación dejó mucho a desear, cometiendo un penalti torpe y sufriendo contra los atacantes escapulats.

Con respecto a los nuevos fichajes, Sergio Camus es el que mejores sensaciones ha dejado en los primeros partidos. El cántabro ha arrancado como titular todos los encuentros, pero el técnico gallego ha decidido situarlo a la izquierda, en pierna cambiada, en la mayoría de ellos después de la lesión de Juncà. Aunque Camus cumple, a la derecha contra el Algeciras pareció mucho más cómodo en el campo. Si él es la cara, Santos es la cruz. Arrancó lesionado la liga y debutó contra el Betis Deportivo. El de Leganés ha aparecido al once los últimos dos partidos, pero su actuación individual no ha sido buena y se espera más de él.

Fichajes fuera de forma

Más allá, el Nàstic todavía espera los dos últimos fichajes para los laterales: Moi Delgado y Álvaro García. De estos, el lateral puro es Delgado. Sin embargo, el andaluz llegó fuera de forma a Tarragona y hace pocos días sufrió un esguince de tobillo. Esta lesión frenará su puesta a punto y todavía no se sabe cuándo podrá debutar con la camiseta grana. García es un caso parecido, ya que todavía no está en la forma óptima. El ex del Fuenlabrada ha jugado gran parte de su carrera como central y puede ocupar el lateral izquierdo. Es una incógnita si llegará bien para el partido contra el Eldense, pero puede ser un antídoto contra el problema lateral del Nàstic.