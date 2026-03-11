El pueblo de Tarragona entre los mejores de España para ver campos de almendros florecer

National Geographic ha incluido a Tivissa, en la comarca de la Ribera d’Ebre, entre los destinos más recomendados de España para disfrutar de la floración de los almendros. Cada año, los campos frutales de este municipio ofrecen un espectáculo natural que combina los almendros en flor con los cerezos y otros cultivos de la zona.

Los visitantes que recorran Tivissa durante este periodo pueden pasear o montar en bicicleta por los huertos, disfrutando de un tapiz floral que se extiende a lo largo del valle regado por el río Ebre. El contraste entre las flores, el verde de los cultivos y la silueta de la montaña crea imágenes únicas, perfectas para fotografía y naturaleza.

Además de la naturaleza, Tivissa ofrece un rico patrimonio histórico. Entre los lugares que pueden visitarse se encuentra el poblado ibérico del Castellet de Banyoles, así como restos medievales en el centro del pueblo, incluyendo los portales de la antigua muralla y la iglesia de Sant Jaume. Esta combinación de cultura y paisaje convierte al municipio en un destino ideal para escapadas de fin de semana.

La floración de los almendros suele coincidir con finales de febrero y principios de marzo, dependiendo de la climatología, y es uno de los primeros avisos de la primavera en Cataluña. Tivissa, aunque no es tan conocida como otras zonas de almendros en España, ofrece un entorno más tranquilo y menos masificado.