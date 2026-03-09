De un pueblo de Tarragona a la pasarela de Nueva York: el taller que convierte hojas en joyas

Las joyas de ANH Studio dejaron de ser simples complementos y pasaron a integrarse estructuralmente en los vestidos.Lily Jay

El estudio de joyería artesanal ANH Studio, con sede en Torredembarra, ha llevado sus creaciones por tercera vez a la New York Fashion Week de la mano de la firma neoyorquina FFORME, dirigida por la diseñadora Frances Howie. Las piezas formaron parte de la colección Fall/Winter 26, presentada en febrero en uno de los escenarios más influyentes de la moda internacional.

En esta edición, las joyas de ANH Studio dejaron de ser simples complementos y pasaron a integrarse estructuralmente en los vestidos, suspendidas en aros martillados a mano que se incorporan al propio diseño de la prenda. Cada pieza aporta textura y presencia, convirtiéndose en un elemento esencial del look.

La técnica utilizada, electroforming, permite recubrir hojas y flores reales —previamente secadas o liofilizadas— con bronce y plata, conservando cada detalle orgánico y obteniendo una pátina dorada envejecida. El resultado son piezas únicas que transforman la materia efímera de la naturaleza en objetos permanentes de arte y joyería.

Detrás del proyecto se encuentra Alba Navarro Hierro, fundadora de ANH Studio, diseñadora y artista interdisciplinar. Tras residir casi una década en Brooklyn, regresó con el objetivo de mantener un diálogo creativo con la moda internacional mientras desarrolla su trabajo desde Tarragona.

La colaboración ha recibido cobertura en medios de referencia como Vogue, Fashionista y WWD, que destacaron los embellecimientos realizados con hojas y rosas reales como uno de los elementos más singulares y conceptuales de la colección.