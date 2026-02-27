PortAventura World inicia la temporada sin el Dragon Khan operativo y sin fecha de reapertura

Ya es oficial. La atracción emblemático de PortAventura World, el Dragon Khan, no está listo para el inicio de temporada del parque. Esta tarde los primeros visitantes podrán disfrutar del parque temático que abre ambientado en el Carnaval. Del 27 de febrero al 22 de marzo los clientes disfrutarán de espectáculos y animación exclusivos con la participación de cinco comparsas de Tarragona.

Pero la pregunta que muchos se hacían era si las obras de renovación de la mítica roller coaster estarían acabadas. El pasado 7 de enero, con el parque cerrado, se empezó con el retrack parcial del vertical loop y del cobra roll de la montaña rusa, que ya forma parte del sky line de la Costa Daurada. Los trabajos de renovación, que son los más importantes en la historia del parque, se han hecho para alargar la vida útil de la atracción sin modificar la experiencia del visitante.

Según han confirmado desde PortAventura World los trabajos todavía no han finalizado y tampoco han dado ninguna fecha de previsión para su reapertura. Lo que si han explicado es que el Shambhala si que abrirá con normalidad. Esta atracción ambientada en una expedición al Himalaya es la más próxima al Dragon Khan y se temía que tampoco pudiera abrir al inicio de temporada por las tareas de renovación de la montaña rusa roja. Finalmente, el esfuerzo de los operarios ha permitido que esté lista para la apertura de este 27 de febrero.

Novedades para el 2026

Las novedades de la temporada de PortAventura World llegarán este verano. Estas reforzarán la experiencia de aventura del visitante y ampliarán la oferta de entretenimiento familiar. El resort estrenará Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nueva zona acuática en el Caribe Aquatic Park, y Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiencia de exploración inmersiva a la emblemática área de la Polynesia.

Está previsto que el Caribe Aquatic Park abra las puertas el próximo 23 de mayo y lo haga con la nueva área de 6.000 metros cuadrados ambientada en una bahía pirata emergida después de siglos bajo el mar. El espacio combinará una cuidada tematización con propuestas pensadas para todas las edades, consolidando la apuesta de PortAventura por experiencias familiares diferenciales dentro del panorama europeo.

Esta contará con una water coaster familiar única en Europa y una piscina de aventuras con una pista de obstáculos acuática diseñada para disfrutarse en grupo, presentada como inédita a escala mundial. La zona se completará con nuevos toboganes y un restaurante temático.

La segunda grande novedad del verano será Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nueva experiencia al aire libre que transformará la zona de la Polynesia. Lejos del concepto de atracción tradicional, la propuesta invita a explorar la jungla a través de senderos, pasarelas y puentes colgantes integrados al entorno natural.

Pensada para un público familiar, Makamanu Jungle propone un recorrido activo con pequeños desafíos que fomenten la exploración y el espíritu aventurero. El nuevo espacio recupera la esencia del enclave dónde durante años se celebró el espectáculo Aves del Paraíso, desaparecido el 2024, reinterpretándolo desde una perspectiva más participativa y experiencial.