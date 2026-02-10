La empresa multinacional que amplía hasta los 40.000 m² su plataforma logística en Tarragona

Global-Talke, compañía especialista en soluciones logísticas para la industria química, ha alcanzado la ocupación total de su plataforma logística en el Polígono Industrial de Constantí tras formalizar el arrendamiento de los últimos 20.000 metros cuadrados de la nave, sumando así 40.000 m² de superficie.

La nave, propiedad de Nuveen Real Estate, es un activo de última generación diseñado bajo altos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad, con certificación BREEAM Very Good. Entre sus características destacan la iluminación LED, el aprovechamiento de luz natural y la normativa de carga de fuego de Riesgo Alto Tipo 8, lo que la convierte en un espacio idóneo para productos químicos e industriales.

Su ubicación estratégica en el Polígono Industrial de Constantí permite conexiones rápidas con la AP-7 y la AP-2, facilitando el transporte hacia Barcelona, Levante y Zaragoza. Además, su proximidad al mayor polo químico del sur de Europa refuerza su atractivo para operadores logísticos especializados.

El arrendamiento de los últimos 20.000 m² se suma a la implantación inicial de Global-Talke en la misma nave en octubre de 2024, consolidando así su presencia en el activo y respondiendo al aumento de la demanda de servicios logísticos industriales en Tarragona y sus alrededores.

El mercado logístico en la tercera corona sur de Cataluña registra actualmente un alto nivel de absorción, con apenas 24.000 m² disponibles en Constantí, mientras que la oferta global en la zona asciende a 211.000 m², concentrada principalmente en el Polígono Industrial de Valls. Esta escasez de producto disponible en enclaves estratégicos refuerza el interés por activos consolidados y bien ubicados.