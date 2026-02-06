El pueblo de Tarragona que este fin de semana vivirá la mayor lluvia de confeti de Cataluña

Salou ya lo tiene todo preparado para acoger una nueva edición del Coso Blanco, uno de los eventos más espectaculares y multitudinarios del invierno en Cataluña. La cita, integrada en la Fiesta Mayor de Invierno, se celebrará este sábado a partir de las 19.00 horas y volverá a convertir las calles del municipio en un auténtico mar de música, luz y confeti.

Esta fiesta, considerada la mayor lluvia de confeti del país, reunirá a miles de personas en un desfile que arrancará en el paseo Jaume I y recorrerá varias de las principales vías del centro, como las calles del Mar, Major y Josep Carner, antes de regresar al punto de inicio. El circuito, que se realizará en formato circular, permitirá disfrutar del espectáculo desde distintos puntos del recorrido.

El Coso Blanco contará con decenas de carrozas y comparsas, acompañadas por un potente despliegue técnico de sonido e iluminación. Durante el desfile se lanzarán toneladas de confeti, mientras los grandes éxitos musicales del momento marcarán el ritmo de una celebración que cada año atrae tanto a vecinos como a visitantes de toda la Costa Daurada y de otros puntos de Cataluña.

Además del ambiente festivo, la organización ha previsto varios reconocimientos para las mejores propuestas participantes. Se premiarán el mejor disfraz, la mejor carroza y la mejor comparsa, a las que se sumará un galardón especial a la carroza más televisiva, coincidiendo con la retransmisión en directo del evento a través de la televisión local.

La edición de este año llega marcada por un relevo destacado en la conducción del espectáculo. Tras décadas siendo la voz emblemática del Coso Blanco, Juanma Hidalgo deja paso a dos nuevos presentadores, los tarraconenses Roberto Vara y Laura Jarque. Desde el Ayuntamiento de Salou subrayan que este cambio apuesta por la renovación sin renunciar a la esencia de una fiesta profundamente arraigada.

Vara, mago y presentador con amplia experiencia en galas y espectáculos en directo, y Jarque, actriz y bailarina con trayectoria en grandes montajes y acciones de calle, serán los encargados de poner voz a una noche que promete. Salou se prepara así para vivir, un año más, uno de los fines de semana más esperados de su calendario festivo.