Conduce bebido a más de 200 km/h por un pueblo de Tarragona: choca y da vueltas de campana

Un joven de 23 años ha sido denunciado por provocar un grave accidente de tráfico en Torredembarra, tras conducir bajo los efectos del alcohol y a velocidades muy por encima de las permitidas durante la madrugada del 1 de enero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:52 horas en la carretera de enlace con la autopista, la antigua T-214, una vía urbana limitada a 30 km/h. Por causas que se investigaron posteriormente, el turismo en el que viajaban dos personas sufrió una salida de vía, impactó contra un talud y dio varias vueltas de campana hasta quedar detenido en un campo de cultivo, a unos 125 metros del punto donde perdió el control.

Cuando llegaron las patrullas de la Policía Local de Torredembarra, el copiloto ya había salido del vehículo por su propio pie, mientras que el conductor permanecía inconsciente y atrapado en el interior. Fue necesaria la intervención de los Bombers para poder excarcelarlo y fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Por orden judicial, se le practicó una prueba de alcoholemia en sangre que arrojó un resultado de 1,85 g/l, una tasa que multiplica por más de seis el límite permitido para conductores noveles y profesionales. El test indiciario de drogas dio negativo.

La violencia del impacto fue tal que el motor del vehículo salió despedido fuera del chasis. Ante la magnitud del siniestro, se solicitó la colaboración de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico de los Mossos d’Esquadra, que analizó los datos del sistema EDR del coche.

Según este informe, el vehículo circulaba al menos a 130 km/h en el momento del primer impacto, aunque previamente habría alcanzado velocidades superiores a los 200 km/h, en una curva cerrada, de noche y sin iluminación artificial.

Como consecuencia del accidente, el conductor sufrió una herida en la cabeza y la fractura de una mano, mientras que el copiloto solo sufrió contusiones leves. La Policía Local ha imputado al conductor tres delitos contra la seguridad vial y ha trasladado las diligencias a los juzgados del Vendrell.