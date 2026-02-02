El proyecto que transformará Salou: urbanizará 65.000 m², unirá la ciudad y estará listo en 2028

El nuevo Eix Cívic de Salou empieza a ver la luz. El proyecto transformará casi 3 kilómetros de la ciudad, uniendo zonas separadas históricamente por las vías del tren, y apostará por viviendas para dar vida al eje urbano.

Uno de los cambios más destacados es que un edificio de viviendas inicialmente previsto con 12 pisos pasará a tener nueve alturas por restricciones del Ministerio de Vivienda. La intención es evitar los llamados «edificios pantalla» cerca del mar y cuidar el skyline de Salou.

En total, se urbanizarán 65.000 metros cuadrados, dedicando el 90% a nuevas viviendas. Además, se conservarán elementos históricos como la antigua estación del Carrilet y espacios naturales como el pinar de la calle del Carril. La nueva plaza de Torre Vella será el corazón del proyecto, con jardines, puntos de sombra y un aparcamiento subterráneo bajo tierra.

El Eix Cívic también incorporará el paso del nuevo tranvía del Camp de Tarragona. Esto permitirá mejorar la movilidad, conectar con Cambrils y facilitar el paso de peatones y vehículos de manera segura. Cinco trazados peatonales partirán desde Torre Vella, conectando Barenys y Cambrils con zonas verdes y espacios de ocio.

El proyecto se desarrollará en cuatro fases, empezando por la plataforma del tranvía y continuando con la adaptación de accesos y urbanización definitiva. Se espera que las obras comiencen a finales de este año y concluyan en 2028, con un presupuesto de más de 14 millones de euros.