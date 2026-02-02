El histórico obrador de Riudoms que baja la persiana: famoso por sus cocas de recapte

Riudoms se despide de uno de sus referentes gastronómicos. El Forn Domingo, conocido por sus coques de recapte, ha anunciado que, a partir de este lunes, cerrará su tienda al público tras más de un siglo de historia familiar. La decisión responde a un cambio estratégico, centrado exclusivamente en la producción de su producto estrella.

Desde 1910, el Forn Domingo ha sido una empresa familiar donde cada generación ha aportado su toque personal. Durante décadas estuvo ubicado en la calle Major, en el casco antiguo del municipio, hasta su traslado en 1998 a la Avinguda Francesc Macià.

La coca de recapte siempre ha sido la joya de la casa. Elaborada con productos de primera calidad y cocida en clofolla de avellana, se distingue por su sabor auténtico y su masa madre tradicional. Tanto los locales como los visitantes la consideran imprescindible ya que, según reseñas de clientes, se trata de la “mejor coca de recapte” que han probado, incluso en su versión congelada que permite disfrutarla en cualquier momento.

Además de las coques de recapte, el Forn Domingo destacaba por otras especialidades, como el pan de agua de mar, pizzas y pastelería artesanal. Sin embargo, la nueva etapa de la empresa prescindirá de estos productos y del servicio de cafetería para concentrar todos sus recursos en la excelencia de su producto más emblemático.

A pesar del cierre de la tienda, la empresa asegura que sus cocas seguirán disponibles a través de una red de puntos de venta que se anunciará próximamente. “Esto no es un final, ni un adiós: es un paso adelante para mejorar aún más la calidad de nuestra especialidad”, afirma el comunicado publicado en las redes sociales.

Con una valoración de 4,3 sobre 5 en Google y más de 230 reseñas, el Forn Domingo deja una huella imborrable en Riudoms. Su legado, centrado en la tradición y la calidad de la coca de recapte, continuará siendo un símbolo gastronómico del municipio, ahora enfocado en conquistar paladares más allá de su tienda física.