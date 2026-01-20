Tarragona se cuela en la lista de los más influyentes en turismo de España

Imagen de Alejandro Francino, el tarraconense que ha sido incluido en la lista de los más influyentes del país en turismo.Cedida

La consultora Sergestur ha presentado la séptima edición de su listado de los “150+ Profesionales Influyentes del Sector Turístico de España”, un reconocimiento consolidado que identifica a los líderes más destacados en la industria. Entre ellos, este año figura un representante de Tarragona: Alejandro Francino, CEO y fundador de HBD Upselling Solutions.

Con más de 25 años de experiencia internacional en hotelería, Francino, de Altafulla, se ha convertido en un referente global en el desarrollo de estrategias de upselling y cross-selling aplicadas a hoteles, resorts y empresas del sector hospitality. A lo largo de su trayectoria, ha formado a más de 20.000 profesionales y ha liderado más de 500 proyectos en más de 30 países, impulsando la rentabilidad hotelera y la experiencia del huésped.

El listado de Sergestur, que se presentará oficialmente en el marco de Fitur 2026, incluye perfiles diversos y representa un equilibrio territorial y profesional de toda España. Su objetivo es destacar tanto a figuras consolidadas como a profesionales menos visibles, pero esenciales para la experiencia turística, reconociendo la innovación, el liderazgo y la capacidad de impacto en el sector.

Francino se suma a esta edición como ejemplo de liderazgo práctico y estratégico, aportando innovación en la gestión hotelera y fomentando la motivación de los equipos. Su inclusión refuerza la presencia de Cataluña en este listado y pone de relieve la influencia de los profesionales tarraconenses en el ámbito turístico nacional.