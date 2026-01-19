El camping con los mejores alojamientos de Europa está en Tarragona

El Càmping & Resort Sangulí de Salou dispone de los mejores alojamientos de Europa.Càmping & Resort Sangulí

El Càmping & Resort Sangulí de Salou dispone de los mejores alojamientos de Europa, así ha sido distinguido en los PiNCAMP Awards 2026, uno de los galardones más importantes del sector del camping en el continente. Este reconocimiento destaca la calidad de sus instalaciones, servicios y la experiencia que ofrece a los visitantes.

Por otro lado, el Tamarit Beach Resort ha sido finalista en la categoría 'Innovación y progreso', siendo los únicos campings españoles en alcanzar la final de estas categorías europeas. Además, otros campings de Tarragona también han recibido reconocimientos destacados en esta edición.

Cinco establecimientos han logrado el Superplätze 2026 otorgado por ADAC (Alemania): Playa Montroig Camping Resort, Tamarit Beach Resort, La Torre del Sol, El Templo del Sol y Càmping & Resort Sangulí Salou. Además, cinco campings han obtenido la máxima distinción de la ANWB (Países Bajos): Càmping Playa Barà, Càmping Stel, Tamarit Beach Resort, Càmping & Resort Sangulí Salou y Playa Montroig Camping Resort, con el Càmping Playa Barà debutando este año en la categoría más alta.

La gala de entrega de los PiNCAMP Awards 2026 se celebró el pasado viernes en Stuttgart, donde se reunieron los principales clubes campistas de Europa, incluidos ADAC y ANWB, para entregar los premios a los establecimientos que alcanzan las cinco estrellas.

El presidente de la Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Estrada, subrayó la importancia de estos reconocimientos: “Siete campings de nuestra demarcación con la máxima distinción, uno más que el año pasado, demuestran el esfuerzo por mantener estándares de calidad, innovación y profesionalidad en el sector”.

Durante 2025, los campings de Tarragona registraron más de 8,26 millones de pernoctaciones, un 1,4% más que en 2024, consolidando la evolución positiva del sector y reforzando la posición de la provincia como un destino ideal de turismo familiar y vacacional.