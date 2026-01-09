El pueblo costero de Tarragona donde veranea Risto Mejide

Risto Mejide, conocido publicista y presentador, reveló durante un programa de Got Talent España que ha veraneado, en varias ocasiones, en Roda de Berà, un pueblo costero de Tarragona. La confesión surgió mientras valoraba la actuación de un participante de este municipio.

Risto Mejide, actual presentador del programa de Cuatro 'Todo es mentira', ha sido históricamente conocido por el estilo directo y crítico que ha empleado durante los últimos años en televisión. Además de su faceta televisiva, ha trabajado en campañas publicitarias y es autor de varios libros sobre comunicación y motivación.

Roda de Berà es un destino costero con playas tranquilas y un ambiente relajado, ideal para quienes buscan escapar del bullicio. Entre sus atractivos sobresale el Roc de Sant Gaietà, que destaca con arquitectura mediterránea que recuerda a pueblos italianos.

El municipio también cuenta con el famoso Arco de Berà y varias calas y playas para disfrutar. Otro punto interesante es, por ejemplo, la Torre del Cucurull, que se alza sobre un pequeño cerro en la Muntanya dels Molins, un punto estratégico que domina todo el entorno de Roda de Berà.

Roda de Berà está a tan solo 15 minutos en coche de Tarragona y a una hora de Barcelona, lo que facilita la visita para quienes estén en estas ciudades o cerca de ellas. Para acceder a este municipio, que ha llamado la atención de Risto Mejide, se puede llegar fácilmente por la AP-7 o la C-32.