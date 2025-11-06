El pueblo de Tarragona que este fin de semana viaja al pasado para revivir la llegada de Alfonso XIII

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Els Pallaresos se prepara para un fin de semana muy especial con la celebración de sus V Jornadas Modernistas del Camp de Tarragona, centradas en el año 1904. El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre, y el espectáculo principal será la recreación de la llegada del rey Alfonso XIII a la villa, que contará con la participación de cerca de 200 personas caracterizadas de época.

La llegada real está programada para el sábado y el domingo a las 12:30 horas, con inicio desde la plaza de l’Era. Desde allí se desarrollará un recorrido en procesión hasta la iglesia del pueblo, donde se celebrará una breve ceremonia en su honor acompañada por la coral local.

Además de la figura del rey, las Jornadas ofrecerán la oportunidad de conocer a personajes históricos y culturales de Els Pallaresos, como el cocinero Ramón Rabaso, el arquitecto Jujol o el maestro Gols, así como a otros vecinos del siglo XX caracterizados para la ocasión.

Entre las novedades de este año destaca el Carrer dels Oficis Antics, donde se podrán ver y aprender oficios que hoy prácticamente han desaparecido. Los visitantes podrán observar demostraciones en directo y participar de forma didáctica en talleres de artes y oficios antiguos, situados en los carrers Alt y Mestre Gols.

Las jornadas comenzarán este viernes con la lectura del pregón en el Centro Jujol, la entrega de los III Premis Jujol, la presentación de la bebida oficial Lo Traguet, el estreno del cortometraje Que ve el rei y el IV Sopar Modernista, entre otras actividades. A lo largo del fin de semana, talleres, mercadillos, cercavilas y visitas guiadas completarán la programación, ofreciendo una experiencia histórica completa para todos los públicos.