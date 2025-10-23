El pueblo de Tarragona donde una multinacional low cost invertirá 20 millones y creará 300 empleos

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En el municipio del Pla de Santa Maria (Alt Camp), la multinacional danesa Normal, especializada en productos de cosmética, higiene y gran consumo a precios bajos, abrirá su primer centro logístico en España. La inversión prevista supera los 20 millones de euros y el proyecto contempla la creación de 300 puestos de trabajo directos en la zona.

El nuevo centro, de más de 40.000 metros cuadrados, se ha alquilado en modalidad leasing al operador inmologístico Logicor, e incluirá zonas de almacenamiento en frío, así como 1.500 metros cuadrados dedicados a oficinas. Desde estas instalaciones, Normal gestionará la distribución de productos hacia sus tiendas en España, Portugal y el sur de Francia.

La elección de esta ubicación responde tanto a su conectividad con el sur de Europa como a la disponibilidad de talento local, según ha informado el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. El conseller Miquel Sàmper ha destacado que la operación consolida el Camp de Tarragona como un polo logístico estratégico en expansión.

Por su parte, el responsable logístico de la empresa, Niels Katholm, ha valorado positivamente la colaboración institucional y el interés mostrado por futuros trabajadores. «Desde el principio hemos tenido una buena acogida por parte de las instituciones y ya vemos un alto interés por unirse al proyecto», ha señalado.

La operación ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa, y ha sido asesorada por la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield. Desde Logicor, la directora general en España, Pilar Valencia, ha subrayado que esta nueva instalación refuerza su apuesta por ofrecer soluciones logísticas alineadas con las necesidades del comercio diario.

Normal inició su expansión en España en 2023 con su primera tienda en Madrid y actualmente ya supera los 40 establecimientos en el país. A nivel europeo, la cadena suma más de 900 puntos de venta en nueve países, consolidándose como uno de los grandes operadores del sector retail low cost en el continente.