El mejor beach club de Europa está en este municipio de Tarragona: triunfa en los 'Óscar' del turismo

Daniel Cabezas Ramírez

El INFINITUM Beach Club, ubicado en Salou, ha sido reconocido por cuarto año consecutivo como el mejor beach club de Europa. Este prestigioso galardón le fue otorgado en la 32ª edición de los World Travel Awards, celebrados recientemente en Cerdeña, conocidos mundialmente como los 'Óscar' del Turismo.

Este resort residencial de alto standing ha destacado entre diez clubes europeos competidores, incluidos otros cinco españoles de renombre como Blue Marlin Ibiza y Nikki Beach Marbella. El reconocimiento premia la excelencia en calidad, sostenibilidad e innovación que ofrece INFINITUM, consolidando su posición como destino premium en el Mediterráneo.

Rodeado de vegetación y con impresionantes vistas al mar Mediterráneo, INFINITUM Beach Club ofrece una experiencia única con sus diez piscinas, entre ellas las icónicas Infinity Pools. Su oferta se diversifica para diferentes públicos, incluyendo zonas exclusivas para adultos, áreas de bienestar y espacios para el ocio familiar, garantizando así una experiencia personalizada para cada visitante.

La propuesta gastronómica es otro de los puntos fuertes del club, que cuenta con tres restaurantes con vistas al mar. Gusto y Pura ofrecen experiencias exclusivas para miembros, mientras que Flamma Beach Foodhouse está abierto al público general, con una variada carta que incluye arroces, carnes y pescados a la brasa, acompañados de música en directo en su terraza.

Tras cerrar la temporada más exitosa hasta la fecha el pasado 28 de septiembre, el INFINITUM Beach Club se posiciona como un referente en la Costa Daurada y un destino cercano tanto para residentes de Barcelona como para turistas. Su constante innovación y compromiso con la calidad son clave para mantener la fidelidad de sus clientes y continuar creciendo.

El galardón de los World Travel Awards, elegido mediante un riguroso sistema de votación que involucra a profesionales y consumidores del sector turístico, reafirma la reputación internacional de INFINITUM. Además, Salou también sigue ganando protagonismo en el mapa mundial del turismo de lujo y experiencias exclusivas.