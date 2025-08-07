Sociedad
Las dos playas de un pueblo de Tarragona que se han colado entre las mejores de España
Ambas playas han sido consideradas las dos mejores de Cataluña y ahora competirán por ser la mejor del país
Dos playas de Salou han destacado en el concurso organizado por 20minutos, situándose entre las más votadas del litoral catalán. La playa Llarga, conocida por su entorno natural y tranquilidad, y la cala Penya Tallada, apreciada por su belleza paisajística, han captado la atención de residentes y turistas.
Esta iniciativa no solo promueve la belleza de las playas de este municipio tarraconense, sino que también busca posicionar a Salou como un referente en turismo sostenible y de calidad. La participación activa de la comunidad es fundamental para destacar estos espacios en concursos de ámbito regional.
Reus
El municipio de Tarragona elegido entre los diez mejores de España para vivir
Daniel Cabezas Ramírez
El concurso tiene como objetivo reconocer las playas que destacan por su belleza, servicios y compromiso con el medio ambiente. Las dos playas más votadas de Cataluña, las dos de Salou, han accedido a la gran final estatal, donde competirán con las ganadoras del resto de comunidades autónomas para conseguir el título de Mejor Playa de España 2025.
Este tipo de reconocimientos refuerzan la imagen de Salou como un destino turístico que cuida y valora su patrimonio natural. Además, incentivan a otros municipios a seguir el ejemplo y apostar por la conservación y promoción de sus espacios costeros.
Baix Penedès
El pueblo de Tarragona donde puedes lanzarte por un tobogán gigante de 700 metros
Daniel Cabezas Ramírez
Con la mirada puesta en la final nacional, donde se puede votar hasta el próximo 15 de septiembre, Salou espera que la participación ciudadana continúe siendo un pilar fundamental en la promoción de sus playas y lograr así el título a la mejor playa del país.