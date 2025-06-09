El restaurante asturiano de Tarragona en el que sirven el cachopo con una pala

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El restaurante El Encuentro Asturiano, ubicado en el número 38 de la calle Unió de Tarragona, se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su sorprendente y divertida forma de presentar su plato estrella: el cachopo. En lugar del clásico emplatado, los camareros lo sirven en una gran pala, un detalle que no solo arranca sonrisas, sino que también ha captado la atención de cientos de personas en redes sociales.

Esta curiosa puesta en escena ha catapultado al local entre los más populares de la ciudad, atrayendo tanto a vecinos como a turistas que acuden atraídos por la fama del peculiar cachopo. Incluso algunos jugadores del Nàstic de Tarragona, como Pablo Fernández y Óscar Sanz, se han dejado ver en el restaurante para disfrutar de esta experiencia gastronómica.

Además del llamativo servicio, lo que realmente ha conquistado a los clientes es la variedad de cachopos que ofrece el restaurante. Hasta siete versiones diferentes se pueden encontrar en su carta, desde el clásico de jamón y queso hasta combinaciones más innovadoras como el de cecina con queso de cabra o el de membrillo con Cabrales. También incluyen una opción sin gluten, pensada para personas celíacas.

Para quienes prefieren una ración más ligera -el cachopo normal es ideal para dos o más personas-, El Encuentro Asturiano también ofrece menús con “cachopines” individuales. Eso sí, la carta del restaurante no se queda solo en los cachopos. Su propuesta gastronómica incluye un amplio abanico de tapas y platos tradicionales del norte de España, como chorizos a la sidra, lacón con cachelos, patatas al cabrales o morcilla matachana, además de hamburguesas, bocadillos y platos combinados.

Con más de 1.600 valoraciones en Google y una puntuación media de 4,4 sobre 5, El Encuentro Asturiano se ha consolidado como uno de los restaurantes más recomendados de Tarragona. Su particular manera de servir el cachopo no solo ha impulsado su visibilidad online, sino que ha reforzado su identidad como un rincón auténtico del norte en una ciudad como Tarragona.