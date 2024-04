El Tomahawk de PortAventura reabre 54 días después del accidente

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Tomahawk de PortAventura vuelve a entrar en funcionamiento este sábado, 54 días después del accidente del pasado 11 de febrero, que causó 14 heridos. La atracción, situada en el área del Far West, reabrirá con total normalidad a las 11:30 h.

El accidente fue causado por la caída de un árbol próximo a la montaña rusa, provocada por las fuertes ventoleras. Algunas de las ramas impactaron contra las vías, hiriendo a 14 de los usuarios de la atracción. Dos de estos quedaron en estado crítico y fueron trasladados al Hospital de Bellvitge y al Joan XXIII de Tarragona, mientras que tres menos graves fueron evacuados al Santa Tecla y al Hospital de Reus.

PortAventura definió el accidente como «fortuito», asegurando que «el suceso fue totalmente ajeno a la operativa y mantenimiento de las atracciones del parque, que cumplen los estándares más altos de seguridad y están sometidas diariamente a rigurosas revisiones».

Después de los hechos, 13 de los afectados por el accidente presentaron una denuncia conjunta contra PortAventura World por lesiones, donde pedían las indemnizaciones «máximas» que permitiera la ley. Además, después del accidente, se conoció que el parque de atracciones tenía un Plan de Autoprotección (PAU) homologado el año 2019 pero caducado desde el mes de septiembre de 2023.

Finalmente, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona archivó la denuncia conjunta el juez, ya que consideró que el parque había revisado correctamente la atracción aquel día y que el viento no superó los 50 km/h cuando cayó el árbol y hasta que abrió la atracción al público. Además, el sitio donde cayó el árbol no era visible por parte de los operarios y el árbol se desarraigó entero, no partir, cosa que el juez consideró que significa que estaba bien cuidado.