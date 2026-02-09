La ciudad de Tarragona que estrena el tren de madera más grande de Cataluña

El Parque del Ferrocarril de Reus ha estrenado un gran tren de madera de 25 metros de longitud como parte de su renovada área de juegos infantiles. La inauguración, celebrada ayer, congregó a más de un centenar de personas entre familias y niños, quienes pudieron disfrutar de actividades, juegos y coca de azúcar en una jornada festiva que llenó de vida el barrio del Santuari de les Clarisses.

El tren se convierte en la nueva atracción del parque y refuerza la identidad del barrio como un espacio vivo y dinámico para los más pequeños. La actividad contó también con la presencia de las autoridades municipales y con la participación de la giganta Còrdia, presentada recientemente por la Asociación de Vecinos, que no quiso perderse la celebración.

La Asociación de Vecinos del Santuari de les Clarisses destacó que la instalación del tren contribuye a revitalizar el barrio, atrayendo a más visitantes y fomentando la vida comunitaria. Según indicaron, esta nueva infraestructura se suma a otras iniciativas para mejorar el espacio público y convertirlo en un lugar de encuentro para familias y niños.