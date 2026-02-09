La tienda que cierra temporalmente en el Parc Central de Tarragona: una de las más visitadas

Una de las tiendas más concurridas del Parc Central de Tarragona cerrará temporalmente sus puertas durante los próximos días para someterse a una renovación integral, según ha anunciado La Ciutat. El establecimiento afrontará una reforma destinada a modernizar el espacio y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

Se trata de la tienda Foot Locker, ubicada en la primera planta del centro comercial, que se ha consolidado como uno de los referentes en calzado y moda deportiva tanto en Tarragona como en el conjunto de Cataluña. El local del Parc Central es uno de los pocos de la marca fuera de Barcelona y Girona donde se pueden adquirir lanzamientos exclusivos de firmas como Nike, Adidas, Puma o New Balance.

El establecimiento cerró el pasado sábado y permanecerá inactivo durante toda la próxima semana. La reapertura está prevista para este próximo lunes, 16 de febrero, momento en el que la tienda presentará una nueva distribución interior orientada a agilizar el proceso de compra y reducir colas en periodos de alta afluencia.

La reforma también incluiría mejoras en los escaparates y cambios en la estética del local, alineados con la imagen más reciente de la marca a nivel internacional. Hasta entonces, los clientes del Parc Central deberán esperar para conocer de primera mano el nuevo aspecto de una de las tiendas más visitadas del centro comercial, que volverá a abrir coincidiendo con la semana posterior al Carnaval.