Los pueblos más bonitos de Tarragona según National Geographic: castillos, ruinas y montañas
La revista selecciona varios municipios de la provincia por su patrimonio histórico y natural
National Geographic ha destacado algunos de los pueblos más bellos de la provincia de Tarragona. Entre castillos, ruinas medievales y montañas que parecen detenidas en el tiempo, la publicación propone un recorrido por localidades que conservan la esencia del pasado y ofrecen paisajes únicos para descubrir.
En la comarca del Priorat, pueblos como Porrera y la Vilella Baixa sorprenden por su patrimonio arquitectónico y viñedos centenarios. Porrera, con sus calles adoquinadas, relojes de sol y la iglesia neoclásica, mantiene la impronta de sus murallas y su castillo medieval. Por su parte, la Vilella Baixa, conocida como la Nueva York del Priorat, se alza junto al barranco de Scala Dei, con casas de varios pisos y porches con arcos apuntados que recuerdan a las famosas casas colgantes.
Baix Penedès
En las Montañas de Prades, el pueblo de Prades destaca por su tono rojizo, conocido como la ‘villa roja’, y su conjunto histórico protegido. Entre bosques de castaños y encinas, sus murallas y la ermita de la Abellera incrustada en la roca ofrecen una experiencia única. A pocos kilómetros de la costa, Altafulla combina playa, paseo marítimo y casco antiguo medieval, con el Castillo del siglo XVII y la Vila Closa, declarada Conjunto Histórico-Artístico.
En la comarca del Alt Camp, Aiguamúrcia sorprende por el Monasterio de Santes Creus, joya cisterciense del siglo XII y Monumento Nacional, ligado a la realeza y a la historia del territorio. Por el contrario, Miravet, junto al río Ebro, ofrece un recorrido por la Ruta Domus Templi, con su castillo templario y las casas colgantes sobre el río, integrando historia y paisaje en un mismo paseo.
Para los amantes de los pueblos medievales y la naturaleza, Horta de Sant Joan se alza en el Parque Natural dels Ports. Su iglesia románico-gótica, callejuelas estrechas y museos como el de Picasso, junto al olivo bimilenario Lo Parlot, convierten la localidad en un destino cultural y de senderismo imprescindible.
Igualmente, Montblanc conserva el mayor recinto amurallado de Cataluña, con iglesias románicas y góticas, conventos y la calle Mayor, ofreciendo un viaje al medievo sin salir de la comarca de la Conca de Barberà. Por último, Siurana, en las montañas de Prades y Montsant, destaca como mirador natural de la Costa Daurada. Su castillo, iglesia románica y restos de fortaleza sarracena, junto al pantano y las leyendas locales, permiten disfrutar de rutas culturales y actividades al aire libre.