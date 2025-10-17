Esta ruta en Tarragona es una joya para senderistas: fácil, corta y con paisajes de postal

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En el corazón del Priorat, dentro del Parque Natural de la Serra de Montsant, se encuentra una de las rutas de senderismo más espectaculares de Tarragona: el Congost de Fraguerau. Este recorrido arranca cerca de Ulldemolins, concretamente desde el aparcamiento junto a la ermita de Sant Antoni i Santa Bàrbara, y ofrece una travesía entre formaciones rocosas, pasarelas de madera y espacios de gran valor natural y patrimonial.

La ruta clásica está perfectamente señalizada y tiene una dificultad baja, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una caminata accesible pero cargada de belleza. El camino atraviesa el Coll del Prat y baja hacia el río Montsant, pasando por la fuente de la Gleva y el mirador de les Cadolles Fondes, donde el agua ha moldeado caprichosas formas en la roca.

El tramo central del itinerario se adentra en el desfiladero que da nombre a la ruta. En esta zona, las paredes de roca muestran figuras erosionadas con nombres populares como El Camell o Els Tres Jurats. La senda sigue hasta llegar al barranco de Sant Bartomeu, donde se cruza el río por una pasarela que da acceso a la ermita románica del siglo XII, uno de los rincones más emblemáticos de la montaña.

El recorrido completo es de 8,3 kilómetros (ida y vuelta), con un desnivel acumulado de 340 metros y una duración estimada de 2 horas y 45 minutos, sin contar paradas. Es una caminata apta para todo el mundo, aunque conviene evitar las horas centrales del día en verano y consultar el estado del río tras lluvias intensas.

Para los más experimentados o quienes dispongan de más tiempo, existe la posibilidad de alargar la ruta y convertirla en un circuito circular. Estas variantes exigen más preparación física y orientación, pero ofrecen vistas panorámicas y pasos más técnicos que elevan la experiencia a otro nivel.

El Parc Natural de la Serra de Montsant recuerda la importancia de respetar las normas del entorno: no salirse de los senderos señalizados, llevar calzado adecuado, consultar el Pla Alfa en días de riesgo de incendio y mantener a los perros atados. En cualquier caso, esta ruta es una excelente puerta de entrada a Montsant, un paraíso para senderistas que combina paisaje, historia y tranquilidad.