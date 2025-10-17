Este es el nombre catalán más elegido para niños en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Marc fue el nombre catalán de niño más elegido por las familias de Tarragona el año pasado. Así lo confirman los últimos datos publicados por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que sitúan este nombre como el más común entre los recién nacidos de la provincia, con un total de 43 bebés registrados con ese nombre.

Aunque en el conjunto de Cataluña el nombre catalán más utilizado fue Martí, en la demarcación tarraconense los padres apostaron mayoritariamente por Marc, que representó el 14,73% de los nacimientos masculinos en la zona. La cifra demuestra que, a pesar del paso del tiempo y los cambios en las tendencias, este clásico catalán sigue muy vigente.

Marc tiene un origen romano, ya que proviene del nombre Marcus, asociado históricamente con el dios Marte, divinidad de la guerra. Por ello, tradicionalmente se ha considerado un nombre con fuerza y carácter. A lo largo de los siglos, ha mantenido su popularidad en distintas culturas europeas y sigue siendo habitual en países de habla catalana y castellana.

En Cataluña, Marc ha vivido un largo periodo de éxito. Fue el nombre más utilizado durante más de dos décadas, especialmente entre finales de los años noventa y principios de los 2000. Sin embargo, las cifras muestran un descenso progresivo desde entonces, con una caída significativa a partir de 2022, cuando perdió el primer puesto a nivel nacional.

Pese a ese descenso general en toda Cataluña, los datos de 2024 revelan una recuperación en algunas zonas, como Tarragona, donde ha vuelto a colocarse como el nombre favorito. Para quienes valoran también el santoral, San Marc se celebra el 25 de abril.