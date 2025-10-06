El pueblo de Tarragona construido entre las rocas de una montaña y que es ideal para escalar

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Margalef de Montsant es un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona que destaca por su singular integración con el paisaje rocoso que lo rodea. Las casas parecen surgir de las formaciones naturales, creando una imagen única que combina arquitectura y entorno de forma armoniosa.

Situado en la vertiente derecha del valle del río Montsant, el entorno natural de Margalef ofrece un espectáculo cambiante con las estaciones, con grandes bloques de roca, barrancos y una vegetación que cambia según van pasando los meses.

El pueblo es un referente internacional para la escalada deportiva, con cientos de vías de distintos niveles. También es ideal para practicar senderismo, espeleología o simplemente disfrutar del paisaje. Destacan las cuevas del Ximet y la Taverna, muy visitadas por quienes buscan experiencias subterráneas.

A nivel patrimonial, destacan la iglesia de San Miguel, del siglo XVIII, y la ermita de San Salvador, enclavada en la roca. Son ejemplos de cómo el patrimonio histórico se adapta al entorno natural sin romper su equilibrio.

Cómo llegar a Margalef de Montsant

Margalef se encuentra a poco más de una hora y cuarto de Tarragona por la AP-7, T-11 y N-420, como principales vías. Desde Lleida se llega en unos 55 minutos y desde Barcelona, en algo más de dos horas.