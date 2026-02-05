Multas de hasta 500 euros: el pueblo de Tarragona que se pone duro con los patinetes

El Ayuntamiento de Montblanc ha aprobado una nueva ordenanza municipal para regular el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) con el objetivo de reforzar la seguridad en las calles del municipio. La normativa contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 500 euros en los casos más graves.

El texto adapta la regulación local a la normativa de la Dirección General de Tráfico, la ley de movilidad y la legislación catalana, y pone el foco en la prevención de conductas de riesgo tanto por parte de los usuarios de patinetes como de los peatones.

Entre las principales medidas destaca la limitación de la velocidad máxima a 25 kilómetros por hora. Además, será obligatorio el uso del casco y quedará prohibido utilizar el teléfono móvil o llevar auriculares mientras se circula. La ordenanza también veta la circulación de patinetes por las aceras y el transporte de más de una persona en el mismo vehículo.

Las sanciones previstas varían en función de la gravedad de la infracción. Las más elevadas, de hasta 500 euros, se aplicarán especialmente a los casos relacionados con el consumo de alcohol o drogas. Otras infracciones en zonas urbanas podrán ser castigadas con multas de entre 60 y 200 euros. Asimismo, los VMP deberán disponer de un seguro homologado.

La concejala de Seguridad, Judit Pere, ha señalado que la ordenanza responde a un cambio evidente en los hábitos de movilidad del municipio. Según explicó, la configuración de calles estrechas y la elevada presencia de peatones hacen necesaria una regulación más clara, especialmente para poner fin al vacío normativo que existía hasta ahora.