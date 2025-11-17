Ni Viena ni Budapest: el pueblo de Tarragona que no puedes perderte esta Navidad

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

L'Espluga de Francolí se ha convertido en uno de los destinos más especiales para quienes buscan una escapada navideña sin salir de la provincia. Situado en el extremo norte de Tarragona, este municipio ofrece un ambiente invernal único que nada tiene que envidiar a las grandes capitales europeas conocidas por su iluminación y mercados de diciembre.

Con unos 3.800 habitantes, la localidad destaca por su célebre pesebre viviente, una representación tradicional profundamente arraigada en el pueblo y considerada una de las más emblemáticas de Cataluña. Aunque este espectáculo solo se celebra en años pares, su trayectoria de más de sesenta años lo han convertido en un símbolo cultural imprescindible.

Conciertos, talleres, alumbrado festivo, eventos populares y propuestas familiares convierten este rincón de la Conca de Barberà en un punto de encuentro para quienes desean realizar una ruta navideña por los pueblos de la demarcación. La proximidad al Monasterio de Poblet, Patrimonio de la Humanidad, añade todavía más atractivo a la visita.

El patrimonio histórico del pueblo invita también a recorrerlo con calma. Entre los lugares imprescindibles figura la Iglesia de Sant Miquel, un templo del siglo XIII que mezcla elementos góticos y románicos y que custodia parte de la historia medieval de la zona. El Celler Cooperatiu, un magnífico edificio modernista, alberga el Museo del Vi y permite descubrir la tradición vitivinícola de la comarca.

La ruta patrimonial puede completarse con espacios tan destacados como la Fàbrica Balanyà, un conjunto industrial convertido en museo y presidido por una imponente chimenea. A las afueras, las famosas Coves de l'Espluga ofrecen un viaje al pasado prehistórico a través de uno de los yacimientos paleolíticos más importantes del territorio.

Llegar a L'Espluga de Francolí desde la ciudad de Tarragona es sencillo, es suficiente con coger la A-27 y la N-240, un trayecto que ronda los 40 minutos en coche. Esta cercanía facilita que tanto familias como turistas puedan realizar esta ruta navideña sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.