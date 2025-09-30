El pueblo medieval de Tarragona que tienes que visitar este otoño

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Con la llegada del otoño, los paisajes de interior se tiñen de tonos ocres y dorados, convirtiendo la provincia de Tarragona en un destino ideal para el turismo rural. Uno de los enclaves más encantadores para disfrutar de esta época del año es Vallfogona de Riucorb, un pequeño municipio con aires medievales que conserva intacta la esencia de otros tiempos.

Vallfogona de Riucorb, situado cerca del límite con Lleida y Barcelona, es un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad, historia y belleza natural. Con menos de 100 habitantes, ofrece un entorno acogedor donde el tiempo parece haberse detenido. Pasear por su casco antiguo es sumergirse en la Edad Media, entre callejuelas estrechas, construcciones de piedra y rincones llenos de encanto que conservan siglos de historia.

El municipio fue repoblado en el siglo XII y vivió un periodo clave a partir de 1190, cuando su castillo fue cedido a la Orden del Temple. Estos caballeros templarios dejaron una profunda huella en la zona, que luego continuaron los hospitalarios tras la disolución de la orden. Hoy, los vestigios de ese legado aún pueden apreciarse en varios puntos del pueblo, junto a la imponente Iglesia de Santa María y los antiguos molinos harineros, uno de los cuales está considerado el más antiguo de Cataluña.

En sus alrededores brotan aguas termales con propiedades mineromedicinales que dieron origen, a principios del siglo XX, a uno de los balnearios más reconocidos de la región. El Hotel Balneari de Vallfogona de Riucorb, inaugurado en 1901, sigue siendo un referente del turismo de bienestar, con instalaciones modernas y 92 habitaciones pensadas para el descanso y la desconexión total en plena naturaleza.

El entorno rural del municipio invita a recorrer senderos, descubrir pequeñas ermitas escondidas y disfrutar del silencio de los bosques en otoño. Además, tanto el balneario como el Hostal del Rector ofrecen opciones de alojamiento y restauración para quienes deseen prolongar la visita y saborear la gastronomía local con productos de temporada.

Desde la ciudad de Tarragona, Vallfogona de Riucorb se encuentra a menos de una hora por carretera. El trayecto más directo pasa por la A-27, tomando luego la salida hacia la C-14 y enlazando con carreteras locales como la L-241, que conducen hasta este municipio. Así pues, se trata de una escapada perfecta para este otoño sin salir de la provincia.