Gastronomía
El restaurante de Tarragona que se cuela entre los mejores de España por su apuesta sostenible
Este establecimiento ha sido premiado en una de las categorías clave de los galardones de American Express
Un restaurante de la provincia de Tarragona ha sido reconocido a nivel nacional por su modelo gastronómico basado en la sostenibilidad y el producto de proximidad. Se trata de Bar del Pòsit, ubicado en Cambrils, que ha sido distinguido como primer finalista en la categoría Esencia Sostenible de los Premios Restaurante con Esencia de American Express.
El galardón, en el tramo de ticket medio inferior a 50 euros, pone en valor la apuesta del establecimiento por el producto local y orgánico, así como su estrecha colaboración con productores de proximidad. Esta filosofía, cada vez más presente en el sector, reconoce a aquellos restaurantes que integran la sostenibilidad como parte estructural de su modelo de negocio.
Tarragona
El famoso restaurante asiático de Tarragona que se convierte en un buffet libre
Daniel Cabezas Ramírez
La entrega de premios tuvo lugar en Madrid y reunió a profesionales destacados de la gastronomía española. En total, se reconocieron 12 restaurantes de todo el país dentro de las categorías Esencia Innovadora y Esencia Sostenible, en una iniciativa que busca destacar el talento independiente y su impacto en el tejido económico local.
En esta edición, Cataluña ha tenido un papel especialmente relevante, con un total de cinco proyectos reconocidos, un ganador y cuatro finalistas en distintas categorías. Entre los otros restaurantes catalanes destacados se encuentran propuestas como Tapán Barcelona, ganador en la categoría de innovación, así como B de Bocata, Vapor Gastronòmic y Arcano Restaurant, también reconocidos como finalistas en distintas modalidades.
Tarragona
El jugador del Barça que ha visitado una conocida heladería de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Desde su creación en 2022, estos premios han distinguido a un total de 57 pequeños restaurantes independientes en España, consolidándose como un altavoz para proyectos que combinan excelencia gastronómica, innovación y compromiso con el entorno.