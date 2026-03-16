El pueblo de Tarragona donde ha caído 1 millón de euros: el ‘Super Once’ deja un premio millonario

Aitor Fernández, el vendedor de la ONCE que ha repartido este premio millonario desde su punto de venta.ONCE

La suerte ha sonreído a Vila-seca, concretamente, al núcleo de La Pineda. El sorteo del viernes del juego Super Once ha dejado 1.000.000 de euros en este municipio de la demarcación de Tarragona, gracias a un boleto vendido por la ONCE.

El encargado de repartir la fortuna ha sido el vendedor Aitor Fernández, que ha vendido el boleto premiado desde su punto de venta situado en la avenida Pau Casals, 85. La localidad pertenece a la agencia de la organización en Reus, que presta servicio a 458 personas afiliadas y cuenta con 99 vendedores de los distintos productos de juego de la entidad.

El Super Once es un juego activo basado en una matriz de 80 números en el que los participantes eligen entre 5 y 11 cifras, mientras que en el sorteo se extraen 20 números ganadores. Los productos de juego de la ONCE se comercializan a través de una red de más de 20.900 vendedores en toda España, cerca de 2.500 de ellos en Cataluña.