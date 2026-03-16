El alumno de Tarragona que ha arrasado en la Olimpiada de Química: va dos cursos adelantado

El estudiante de Cambrils Jordi Arce Rolduà, de 15 años, ha obtenido la mejor nota en la 39.ª edición de la Olimpiada de la Química de Cataluña para alumnos de primero y segundo de bachillerato, con un 97,6 sobre 100.

La prueba, realizada el pasado 11 de febrero en diferentes puntos de Cataluña, duró un máximo de dos horas y constó de diez preguntas: nueve tipos test y una de formulación, sobre cuestiones teóricas, cálculo numérico o prácticas de laboratorio.

“Para prepararme hice exámenes de años anteriores que están colgados en internet, así practiqué y vi cómo son los ejercicios en general”, explica a EFE Arce, que hizo la prueba en la facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en Tarragona.

El joven cambrilense y los otros veinte primeros clasificados de Cataluña competirán, del 24 al 26 de abril, en la fase estatal en Alicante, con 125 alumnos de toda España. “Habrá más competencia y el examen será más difícil, entrará más temario, así que creo que será más complicado que pueda ganar. Pero no pierdo nada por intentarlo”, afirma.

Arce, que tiene altas capacidades, va dos cursos adelantado: por su edad le correspondería ir a cuarto de ESO, pero ya está en segundo de bachillerato, en el instituto Gabriel Ferrater i Soler de Reus.

El próximo año quiere empezar el grado de Química en la URV. “Me gusta aprender cómo reaccionan las sustancias y cómo se puede explicar y justificar”, asegura. De momento, encara la recta final de secundaria, con compañeros dos años mayores que él con los que está perfectamente integrado, y después preparará la prueba de acceso a la universidad (PAU).