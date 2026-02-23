El primer mago en ganar Got Talent es de un pueblo de Tarragona de menos de 1.000 habitantes

El pequeño municipio de Bràfim se ha convertido en la cuna del primer mago en ganar Got Talent España. Jordi Caps, conocido por su especialidad en magia de cerca, ha logrado proyectar su talento más allá de las fronteras catalanas y españolas, actuando para personalidades como Leo Messi o Charlize Theron y colaborando con figuras como el Mago Pop y El Mag Lari.

A pesar de su proyección internacional, Caps todavía no ha actuado en Tarragona, pero se considera un embajador de la ciudad. “Me llena de orgullo que mis éxitos tengan proyección mundial, pero también me gustaría compartirlos con la gente de casa”, asegura el mago, que mantiene un vínculo estrecho con sus raíces.

La magia de Jordi Caps se caracteriza por ser de proximidad, ya que sus espectáculos son para grupos reducidos de unas 45 personas. “Hacer magia de cerca es jugársela mucho. Cuando trabajas a pocos centímetros del público, todos los milagros ocurren delante de sus ojos. Mis sesiones son para 45 personas y todas forman parte activa de lo que sucede. Esto lo hace mucho más exigente que un gran escenario. Aquí no hay distancia que te proteja: o conectas, o no hay magia”, explica Caps.

Más allá de la técnica, el mago destaca que la clave de su espectáculo está en la comunicación, la empatía y la gestión de las emociones. “La técnica es importante, pero no es lo más importante. Detrás hay comunicación, empatía, creatividad, liderazgo… Si solo piensas en las manos, no conectas ni emocionas. La magia es gestionar expectativas y sentimientos. Es entender quién tienes delante y saber conducirlo hacia una experiencia que le sorprenda de verdad”, añade.

Actualmente, Caps se encuentra de gira con un formato especial que combina cartomagia, mentalismo y predicciones, ofreciendo más de 60 efectos en sesiones de una hora. “Es un espectáculo familiar, pero especialmente pensado para adultos exigentes, para aquellos que creen que ya lo han visto todo. Y salen con la sensación de que no, que todavía hay cosas imposibles”, asegura el mago.

Con su talento y reconocimiento, Jordi Caps ha situado la magia tarraconense en el mapa internacional, demostrando que incluso desde un pequeño pueblo se puede llegar a los escenarios más grandes y sofisticados del mundo.