El alcalde de Mont-roig reclama al Estado que licite las obras para mejorar el tramo de la N-340

El alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, reclama al Estado que licite «lo antes posible» las obras para mejorar el tramo de la N-340 a su paso por el municipio. El martes, el RACC publicó un estudio advirtiendo que la N-340 a la altura de Miami Platja es el tramo más peligroso de la red estatal de carreteras. Morancho ha insistido en que hay un proyecto hecho desde el 2023 que «se ha enviado a Madrid para revisar y ha vuelto hacia Cataluña hasta cuatro veces».

El alcalde ha lamentado el exceso de burocracia y ha explicado que los proyectos de Lotte y Ametller Origen para el municipio se están retrasando por eso. Con todo, ha dicho que hay que conjurarse todas las administraciones para que los «trámites sean más rápidos».

En un encuentro con los medios de comunicación, Morancho ha lamentado el exceso de burocracia que actualmente sufre la administración pública. Uno de los ejemplos ha sido las obras para mejorar la N-340. El 2023 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elaboró un proyecto para sacar adelante estos trabajos, pero se encuentra encallado a causa de los trámites. «Se ha hecho desde Cataluña, se ha enviado a Madrid, lo han revisado y le encuentran pegas, y vuelve otra vez hacia Cataluña. Esto ha pasado hasta cuatro veces», ha apuntado Morancho.

El pasado martes, el RACC hizo público un estudio que situaba un tramo de seis kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp como el más peligroso de la red estatal de carreteras. En concreto, tiene un índice de riesgo de 200,9, muy por encima de la segunda carretera más peligrosa, en León, con 160,1. Ante este informe, Morancho ha aprovechado para pedir al Ministerio que el proyecto «se apruebe definitivamente y se licite lo antes posible». Ha dicho que «no se puede esperar más tiempo, este proyecto es una necesidad y así este tramo dejará de ser lo más peligroso de España».

Las obras contemplan «humanizar» esta sección de carretera que resigue la zona de campings entre Miami Platja y Cambrils. La previsión es que los viales sean menos anchos y se haga un carril para bicicletas y otro para peatones, además de varias rotondas en todo el recorrido. También se tiene que construir una pasarela que atraviese la A-7 y conecte la urbanización del Casalot con Miami Platja.

Lotte y Ametller Origen, con retraso

El alcalde también ha explicado que los proyectos de Lotte Energy Materials para fabricar láminas de cobre para las baterías de automoción y el de Ametller Origen para construir una planta agroindustrial avanzan con retraso. El alcalde cree que Lotte podría empezar a producir el 2028, un año más tarde del previsto, y en el caso de Ametller Origen cree que tampoco se cumplirán los plazos anunciados que se fijaban el 2027. Por eso, ha dicho que «entre todos tenemos que conseguir que los trámites sean algo más rápidos».

«El proyecto de Lotte continúa adelante, pero la burocracia que tenemos hace que la velocidad que tendría que tener no llegue a la que nos gustaría a todos», ha comentado Mornacho. Así mismo, ha reconocido que la misma empresa «ha bajado un poco la operación de velocidad que llevaba al principio». En cuanto a Lotte, ya se han hecho los movimientos de tierra y ahora se tiene que presentar el proyecto de urbanización y el constructivo, a la espera de la licencia ambiental.

Ametller Origen ha «evolucionado» la propuesta inicial y está previsto que a finales de mes presenten el proyecto definitivo que tiene que dar trabajo a unas 500 personas en el campo de la agroindustria.

Optimismo con la vía verde

En otro orden, Morancho se ha mostrado optimista para desencallar el proyecto de la vía verde por el antiguo trazado ferroviario que travesía Miami Platja. El alcalde ha dicho que han «avanzado bastante» con ADIF. Desde el Ayuntamiento quieren que el gestor de infraestructuras «mejore» algunos espacios urbanos alrededor de la vía, puesto que en un futuro será el municipio y la Diputació de Tarragona quien asumirá el coste del mantenimiento.