Reabre la AP-7 en Hospitalet de l'Infant, que estaba cortada en sentido norte por un camión volcado

Un camión circula en dirección contraria a la AP-7 en l'Hospitalet de l'Infant después de un accidente en que ha volcado un vehículo durante un episodio de fuerte viento, a raíz del corte marcado por Tráfico.

La AP-7 ha reabierto al tráfico este domingo por la tarde después de estar cortada en sentido norte en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) por un camión volcado por la ventolera. El accidente se produjo el viernes al kilómetro 283 de la autopista y obligó a hacer desvíos por la salida 297 para coger la N-340.

A pesar del restablecimiento de la circulación, hay unos tres kilómetros de retenciones en la Ametlla de Mar (Baix Ebre), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico. El fuerte viento de mistral que todavía ha soplado hoy en la zona ha complicado la retirada del vehículo, que no se ha hecho hasta la tarde.

Por otra parte, Protección Civil ha informado de que de buena mañana se ha levantado la prohibición de circulación de camiones de gran tonelaje –más de 7.500 kilos– en un tramo de cerca de 150 kilómetros del AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) y Ulldecona (Montsià), por el vendaval.

Renfe también ha restablecido el servicio de tren de larga y media distancia entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. La conexión ferroviaria se suspendió ayer sábado por el temporal de viento en el sur de Cataluña y norte de Castellón.

Los trenes de este corredor se suprimieron y no se estableció ningún servicio alternativo. Tampoco circularon tres servicios de alta velocidad en el tramo entre Valencia y Castellón. Además, los trenes de Rodalies circularon con retrasos superiores a los 30 minutos por el vendaval en la zona del Ebro.

Dos carreteras cortadas por la nevada y una con cadenas

Aparte del viento, la red vial Cataluña también se ve afectada por la nevada en el Pirineo. Hay dos carreteras cortadas por la nieve y el riesgo de avalanchas que son la C-28 en el puerto de la Bonaigua y la BV-4031 en el coll de la Creueta, entre Castellar de n'Hug (Berguedà) y Toses (Ripollès). Calas cadenas para circular a la C‑142b, de acceso al Plan de Beret.