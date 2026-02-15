La AP-7 continúa cortada en l'Hospitalet de l'Infant en sentido norte por un camión volcado por el viento

La AP-7 continúa cortada este domingo por la mañana en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) en sentido norte por un camión volcado por la ventolera. El accidente se produjo hace más de 24 horas al kilómetro 283,5 y se hacen desvíos por la salida 297 para coger la N-340.

Se prevé que las tareas de retirada del vehículo se puedan llevar a cabo en las próximas horas. Por otra parte, se mantiene la prohibición de circulación de camiones de gran tonelaje (más de 7.500 kilos) en un tramo de cerca de 150 kilómetros del AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) y Ulldecona (Montsià), por el vendaval, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). En paralelo, Renfe ya ha restablecido el servicio de tren de Larga y Media Distancia entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La conexión ferroviaria se suspendió ayer sábado por el temporal de viento en el sur de Cataluña y norte de Castellón. Los trenes de este corredor se suprimieron y no se estableció ningún servicio alternativo. Tampoco circularon tres servicios de alta velocidad en el tramo entre Valencia y Castellón. Además, los trenes de Rodalies circularon con retrasos superiores a los 30 minutos por el vendaval en la zona del Ebro.

Dos carreteras cortadas por la nevada y dos más con cadenas

Aparte del viento, la red vial Cataluña también se ve afectada por la nevada en el Pirineo. Hay dos carreteras cortadas por la nieve y el riesgo de aludes que son la C-28 en el puerto de la Bonaigua y la BV-4031 en el cuello de la Creueta, entre Castellar de n'Hug y Toses. Y calas cadenas para circular a la C‑142b, de acceso al Pla de Beret, y a la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu.