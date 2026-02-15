Trànsit y Protecció Civil estudian como retirar el camión de la AP-7 ante el nuevo frente

El camión trailer volcado por el vendaval en la AP-7 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El Servei Català de Trànsit (SCT) y Protecció Civil estudian este domingo cómo se pueden emprender «con seguridad para las personas» los trabajos para retirar el camión que bloquea la circulación en sentido Francia en la autopista AP-7 en Vandellòs (Baix Camp) ante la previsión de la llegada mañana de un nuevo frente.

El fuerte viento que castigó ayer el extremo norte y sur de Cataluña ocasionó el accidente de este camión de gran tonelaje al kilómetro 282 de la autopista, en Vandellòs, que quedó volcado sobre la calzada, cosa que obligó a cortar el tráfico en este tramo desde la madrugada del sábado.

Desde entonces, la alerta VENTCAT de Protecció Civil, que sigue activada, y el fuerte viento que sopla en la zona han impedido a Trànsit iniciar los trabajos para retirar el camión.

Fuentes del SCT han explicado a EFE que, en este suceso, prevalece «la seguridad» de las personas que tienen que trabajar en la retirada del camión, aunque este organismo entiende que el vehículo «se tiene que retirar hoy», ya que se ha lanzado un aviso de la llegada de un nuevo frente a la zona mañana lunes.

En este escenario, han indicado las mismas fuentes, Tráfico y Protección Civil, que ha prorrogado este domingo la permanencia de la alerta por viento, están estudiando cómo se puede hacer este trabajo, que esperan empezar esta tarde y para el cual es necesario el uso de una grúa de grandes dimensiones.

El corte afecta a la circulación en dirección norte en el tramo comprendido entre Vandellòs y la Ametlla de Mar (Baix Ebre). Los vehículos de paso se tienen que desviar por la carretera N-340.

Problemas de tráfico también en la A 7

La misma situación de la AP-7 se vive en el mismo municipio de Vandellòs, pero en la A-7, donde también en la madrugada de ayer el viento provocó el accidente de otro camión, que volcó sobre la calzada. En este caso, el accidente obligó a cortar un carril en sentido Francia pero se mantiene el otro abierto.

Los Mossos mantienen habilitado desde ayer un aparcamiento para los camiones afectados por estos cortes en un polígono industrial de l'Hospitalet de l'Infant.

Tráfico, por otra parte, ha levantado a las 08:00 horas de este domingo la restricción de circulación en la AP-7 en la provincia de Tarragona a los vehículos de más de 7.500 kilos de peso, medida que acordó ayer por el temporal de viento.

Según las previsiones del servicio Meteocat, se espera que en las próximas horas siga soplando el viento sin superar el nivel de peligro, pero la situación cambiará durante la noche y la madrugada, cuando las rachas se reforzarán en las comarcas de Anoia, Alt Penedès y Baix Penedès.

La situación de fuertes vientos se extenderá por la mañana del lunes a las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, y se espera que por la tarde el viento se intensifique en Anoia y el Alt Penedès, así como en las comarcas del Pirineo y Prepirineo.