El pueblo de Tarragona donde el viento ya superó los 107 km/h antes de la alerta roja

La borrasca Nils ya dejó, durante el día de ayer, rachas de viento extremas en la demarcación de Tarragona, incluso antes de que se activara la alerta roja. En Miami Platja, en Mont-roig del Camp, el viento alcanzó una racha máxima de 107,3 km/h según los datos del Meteocat.

Pero este municipio de Tarragona no fue el único en el que ayer se superaron los 100 km/h, ya que en Mas de Barberans se registraron 106,6 km/h y en el Perelló 103,7 km/h, convirtiendo a la provincia tarraconense en una de las zonas más afectadas por el temporal en Cataluña.

La situación se ha agravado durante la madrugada de este jueves. Los Bombers de la Generalitat han atendido 870 avisos relacionados con el viento desde la medianoche, 248 de ellos en solo una hora, entre las nueve y las diez de la mañana. En la región de emergencias de Tarragona se han contabilizado 13 servicios hasta esa hora.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.159 llamadas desde las 23.00 horas del miércoles, que han generado 1.865 incidentes en Cataluña, en el punto álgido del episodio. Aunque la mayoría de avisos se concentran en el área metropolitana de Barcelona, el viento también está provocando incidencias en puntos del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre.

El Meteocat mantiene activada la alerta roja, naranja y amarilla por fuerte viento en las comarcas tarraconenses, con especial atención a las zonas más expuestas del litoral y del prelitoral, donde el componente norte y noroeste está intensificando las rachas.

Protección Civil insiste en extremar la precaución, asegurar objetos en balcones y terrazas y evitar zonas arboladas o marítimas mientras dure el episodio. La evolución del viento durante las próximas horas será clave para determinar si se repiten registros tan elevados como los ya alcanzados en Miami Platja antes incluso del aviso rojo.