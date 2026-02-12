El viento amenaza las rúas de Carnaval en Tarragona: alerta naranja el viernes y empeora el sábado

El fuerte episodio de viento que afecta a Tarragona esta semana pone ahora en el punto de mira las celebraciones de Carnaval previstas para este viernes y el resto del fin de semana. El Meteocat mantiene activados avisos por rachas intensas y el Govern ya ha pedido a los ayuntamientos que revisen la viabilidad de las rúas y actividades al aire libre.

El viernes por la tarde, coincidiendo con actos festivos en muchos municipios, hay alerta naranja en el Baix Penedès y el Tarragonès, mientras que el resto de comarcas de la demarcación se encuentran en aviso amarillo. Además del viento, se prevén lluvias durante buena parte de la jornada, lo que puede complicar todavía más el Carnaval en la provincia.

Mapa de alertas activadas el viernes por la tarde en Tarragona.Meteocat

La situación podría empeorar el sábado, cuando el Meteocat eleva el nivel de riesgo: habrá alerta naranja en prácticamente todas las comarcas de Tarragona, a excepción del Alt Camp, el Priorat y la Conca de Barberà, donde el aviso será amarillo. Este segundo pico del temporal coincide con algunas de las rúas más multitudinarias del territorio.

El Govern de la Generalitat ya activó este miércoles el sistema ES-Alert para informar a la población de las restricciones y recomendaciones ante el temporal. Protección Civil ha instado a los consistorios a revisar recorridos, escenarios, carpas y estructuras temporales, y a valorar posibles modificaciones o suspensiones en función de la evolución del viento.

Mapa de alertas activadas el sábado por la mañana en Tarragona.Meteocat

Estas rachas tan fuertes pueden provocar la caída de árboles, elementos decorativos, iluminación o mobiliario urbano, un riesgo añadido en eventos que concentran a miles de personas en la vía pública. También se insiste en extremar la precaución ante la combinación de viento fuerte y suelo mojado por las lluvias previstas.

A la espera de la evolución meteorológica en las próximas horas, los ayuntamientos deberán decidir si mantienen, modifican o aplazan los actos de Carnaval. Aunque el viernes se esperan lluvias durante todo el día, el fin de semana se prevé soleado, aunque el viento será protagonista.