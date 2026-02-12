Mapa de viento en Tarragona: los municipios en alerta máxima por la borrasca Nils este jueves

El fuerte episodio de viento asociado a la borrasca Nils sigue golpeando Tarragona este jueves a primera hora con rachas que pueden superar los 110 km/h. El Meteocat mantiene la alerta roja en los municipios del Baix Penedès y el aviso naranja en buena parte del resto de comarcas tarraconenses, en una jornada marcada por la intensidad del temporal y las incidencias acumuladas desde la madrugada.

La franja de mayor riesgo se concentra entre la medianoche y el mediodía de este jueves, especialmente en el Baix Penedès, donde el peligro es máximo por viento violento. También están en alerta naranja el Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre y Terra Alta. En el Baix Ebre y el Montsià el aviso es amarillo, con rachas previstas de entre 80 y 100 km/h.

Mapa de Cataluña con las alertas por fuerte viento.Meteocat

Durante la noche, los Bombers de la Generalitat han atendido 199 avisos relacionados con el viento en Catalunya entre las 00.00 y las 7.00 horas, 125 de ellos en la última hora del tramo nocturno. Aunque la mayoría de incidencias se han concentrado en el área metropolitana de Barcelona, en la región de Tarragona también se han registrado avisos (56). Desde el inicio del episodio este miércoles, el teléfono 112 ha acumulado 1.541 llamadas que han generado 1.301 incidentes.

El temporal también está teniendo impacto en la movilidad. En el aeropuerto de El Prat se han cancelado una treintena de vuelos y Rodalies ha sufrido nuevas afectaciones por la caída de árboles en las vías y el riesgo sobre las catenarias. Aunque las principales incidencias ferroviarias se concentran fuera de la demarcación, el episodio evidencia la fuerza del viento en toda Catalunya.

Ayer miércoles, las rachas ya superaron los 100 km/h en distintos puntos de Tarragona y los Bomberos atendieron centenares de servicios, principalmente por caída de árboles, ramas y elementos inestables en la vía pública. Las comarcas más afectadas fueron el Baix Penedès y el Tarragonès.

Protección Civil pide extremar la precaución, asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar zonas marítimas y limitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad. La alerta se mantendrá, como mínimo, hasta la madrugada del viernes, aunque el viento podría ir perdiendo fuerza progresivamente a lo largo de la tarde.