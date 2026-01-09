Los pisos de segunda mano se disparan un 80% en este pueblo de Tarragona

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant se ha convertido en el municipio de Cataluña donde los pisos de segunda mano más se han encarecido, con un incremento del 80% en 2025. Este aumento sitúa a este pueblo tarraconense por delante de otros municipios y refleja la fuerte presión sobre el mercado local.

Este municipio encabeza el ranking de subidas de vivienda usada en Tarragona. En la demarcación, el precio medio de los pisos de segunda mano se sitúa en 2.156 euros por metro cuadrado, con un incremento del 14,3% respecto al año anterior. Otros municipios como Cunit o Vilafranca del Penedès, también registran subidas relevantes, aunque mucho más moderadas.

Respecto a Cataluña, la vivienda de segunda mano ha aumentado un 15%, la mayor variación anual de la serie histórica, alcanzando un precio medio de 3.247 €/m². La media de las provincias de Barcelona y Girona lideran los precios más altos, mientras que algunas localidades tarraconenses, como Constantí, se mantienen entre las más asequibles.

Este fuerte encarecimiento refleja la escasez de oferta y el alto interés comprador, especialmente en zonas costeras. “El cierre de 2025 confirma un año récord para la vivienda de segunda mano en Cataluña y plantea retos importantes de accesibilidad para jóvenes y familias”, señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Este escenario plantea importantes retos de accesibilidad, especialmente para los más jóvenes y las familias, y sitúa casos como el de Vandellòs como ejemplo del impacto que la falta de vivienda disponible y el fuerte interés comprador están teniendo en determinados municipios del territorio.