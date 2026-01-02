El pueblo de Tarragona que más habitantes ha perdido en los últimos 25 años: casi la mitad

La Febró es el municipio de Tarragona que más población ha perdido en los últimos 25 años. Según datos del Idescat y del INE, este pequeño pueblo del Baix Camp cuenta actualmente con solo 35 habitantes, tras perder un 44,4% de su población desde el año 2000, lo que supone 28 vecinos menos.

Junto a la Febró, otros municipios tarraconenses figuran entre los que han sufrido mayores descensos demográficos. Forès, en la Conca de Barberà, ha perdido un 42,6% de sus habitantes en este periodo y se ha quedado con 39 vecinos. Vallfogona del Riucorb, también en la Conca de Barberà, ha registrado una caída del 40,9% y cuenta ahora con 97 habitantes.

En la misma línea aparecen Savallà del Comtat, donde viven actualmente 49 personas tras perder un 34,7% de su población, y Bot, en la Terra Alta, que ha visto marchar a 285 vecinos, lo que representa un descenso del 34,3%. Se trata, en todos los casos, de municipios pequeños o micropueblos situados fuera de los grandes ejes de crecimiento.

Este retroceso contrasta con la evolución demográfica general de Cataluña, que ha ganado 1,7 millones de habitantes en los últimos 25 años, impulsada sobre todo por la inmigración y el crecimiento de las áreas metropolitanas y costeras. Pese a ello, solo tres comarcas han perdido población desde el año 2000: la Terra Alta, el Ripollès y les Garrigues.

En el lado opuesto, comarcas como el Tarragonès, el Baix Camp o el Baix Penedès se sitúan entre las que más habitantes han ganado en números absolutos, en un contexto de concentración de población en municipios medianos y grandes. De hecho, Cataluña ha pasado de tener menos de 100 municipios de más de 10.000 habitantes a 132 en la actualidad.

La despoblación sigue afectando especialmente a los micropueblos, que concentran el 88% de los municipios catalanes que han perdido vecinos en este periodo. La pérdida de servicios básicos como escuelas, comercios o atención sanitaria dificulta revertir la tendencia y explica casos como el de la Febró, que ha perdido prácticamente la mitad de sus vecinos en los últimos 25 años.