Dormir en cabañas en los árboles: la escapada de otoño en Tarragona que recomienda National Geographic

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Dormir entre las copas de los árboles, rodeado de naturaleza, es una fantasía de la infancia que se puede cumplir en Tarragona. Así lo destaca National Geographic al incluir el Xalet de Prades, un complejo de cabañas ecológicas en plena naturaleza, en su selección de escapadas recomendadas para desconectar del ritmo urbano y reconectar con el entorno. Ubicado en el corazón del Parque Natural de las Montañas de Prades, este alojamiento propone una estancia única: en lo alto de un árbol.

El complejo turístico Xalet de Prades cuenta con más de 40 alojamientos sostenibles, aunque su mayor atractivo son las casas construidas sobre estructuras arbóreas. Estas cabañas están distribuidas estratégicamente entre robles, encinas y abetos, garantizando privacidad, silencio y una inmersión total en el bosque.

El complejo dispone de las llamadas Casas del Árbol Premium, unas cabañas con forma triangular integradas en el follaje de los árboles. Estas unidades incorporan bañeras nórdicas de aguas termales, además de jacuzzi, piscina y otras comodidades que convierten la experiencia en una escapada de lujo en plena naturaleza. La propuesta va más allá del alojamiento: también se ofrecen actividades como observación astronómica y rutas culturales por el entorno.

Además de alojarse en un entorno privilegiado, los visitantes pueden explorar el encanto de Prades, una villa medieval situada en el interior de la comarca del Baix Camp. Conocida como la "Vila Vermella" por el color rojizo de su piedra, Prades invita a pasear por su casco antiguo, visitar la emblemática Plaza Mayor porticada o descubrir la iglesia gótica de Santa Maria. Los alrededores están repletos de senderos, fuentes naturales y miradores con vistas panorámicas de las montañas.

La ubicación del Xalet de Prades, dentro de un parque natural protegido, convierte este destino en un punto de partida ideal para hacer excursiones por el entorno. Lugares como la Ermita de l'Abellera, el Tossal de la Baltasana o el conjunto de cuevas prehistóricas de la zona permiten al visitante sumergirse en la riqueza paisajística y cultural de este rincón de Tarragona.

En un momento en que cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas y sostenibles, alojarse en una cabaña en los árboles se presenta como una opción ideal para desconectar del ruido, del reloj y del teléfono durante estos meses de otoño.