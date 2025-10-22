El balneario gratuito de Tarragona con propiedades curativas y aguas a 28 grados: arrasa en TikTok

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En la comarca de Terra Alta se encuentra uno de los rincones naturales más espectaculares del país, la Fontcalda. Este paraje, famoso por sus aguas termales de origen natural, ha ganado más popularidad si cabe tras la publicación de un vídeo de la influencer conocida como Mochila en la Espalda, que lo ha calificado como «el balneario gratuito más impresionante de Cataluña».

Con temperaturas constantes de 28 grados, las aguas de La Fontcalda brotan directamente del subsuelo y están enriquecidas con minerales como cloruro sódico, carbonato cálcico, sulfato de magnesio y cloruro, que le otorgan propiedades beneficiosas para la salud. Su entorno, rodeado de naturaleza y montañas, lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado.

A diferencia de otros balnearios convencionales, este espacio natural es completamente gratuito, lo que lo convierte en una opción ideal para escapadas económicas. No es necesario reservar alojamiento ni invertir grandes cantidades de dinero, simplemente basta con llegar y sumergirse en sus aguas termales o, en caso de que las temperaturas sean bajas, dar un rodeo por la zona, que bien merece la pena.

El auge del vídeo compartido en TikTok ha disparado todavía más la popularidad del lugar, atrayendo a visitantes de todas partes de Cataluña e incluso del resto de España. La combinación de su accesibilidad, entorno natural y beneficios terapéuticos ha convertido a La Fontcalda en una joya turística en alza, pero que también podría llegar a masificarse.

Además del baño en aguas termales, el área ofrece varios servicios adicionales durante la temporada alta, en verano, como un restaurante, un hostal para quienes deseen quedarse a pasar la noche, zonas de picnic con barbacoas y un espacio recreativo para los más pequeños, lo que lo hace apto para familias.

Aunque su fama se ha disparado recientemente, los locales conocen este enclave desde hace años. Ahora, con el poder de las redes sociales, La Fontcalda podría consolidarse como uno de los destinos más buscados del turismo de bienestar y naturaleza en Cataluña.