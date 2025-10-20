Los 2 municipios más ricos de Tarragona: se cuelan entre los 25 con mayor renta de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Almoster y Castellvell del Camp, ambos situados en la comarca del Baix Camp, son los dos municipios de Tarragona que figuran en el ranking de las 25 localidades con mayor renta bruta media de Cataluña. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, Almoster ocupa el puesto 24 del ranking autonómico (y el 48 a nivel estatal) con una renta media de 43.990 euros anuales por declarante, mientras que Castellvell del Camp se sitúa justo detrás, en el lugar 25 de Cataluña, con 43.731 euros.

Estas cifras forman parte del informe anual de la Agencia Tributaria sobre la renta de los declarantes del IRPF en municipios con más de 1.000 habitantes, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. El documento se ha consolidado como una herramienta clave para analizar las diferencias económicas entre territorios, ya que permite observar de forma detallada los ingresos medios de la población en cada localidad.

En términos generales, Cataluña se posiciona como la segunda comunidad autónoma más rica del país, solo por detrás de Madrid. Su renta bruta media se sitúa en 35.925 euros, aunque el peso económico se concentra principalmente en la provincia de Barcelona, que lidera la estadística con 19 de los 25 municipios más ricos de Cataluña.

Tarragona, por su parte, ocupa la tercera posición a nivel provincial, con una media de 30.809 euros anuales por declarante. Sin embargo, la aparición tardía de sus municipios en el ranking —en los puestos 24 y 25— pone de relieve las desigualdades territoriales dentro de la comunidad catalana. Este es el ranking completo de los 25 municipios con mayor renta bruta media de Cataluña, según la Agencia Tributaria: