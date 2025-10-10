El cantante de Tarragona que podría representar a España en Eurovisión

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Mikel Herzog Jr., natural de Cambrils, es uno de los 18 seleccionados para competir en el Benidorm Fest 2026, la antesala española para el Festival de Eurovisión. Con una sólida formación artística, el joven cantante, actor y bailarín aspira a convertirse en el próximo representante de España en el certamen musical más importante de Europa.

La música corre por las venas de Mikel. Hijo del cantante Mikel Herzog —quien representó a España en Eurovisión 1998— y de Mavi, ex corista de Isabel Pantoja, creció rodeado de melodías, escenarios y ensayos. Tanto él como su hermano Iván han compartido que aprendieron a cantar antes que a hablar, lo que deja claro que el talento no es casualidad.

El cambrilense ya ha pisado importantes escenarios. Ha brillado en el teatro musical con obras como Asesinato para dos, donde interpretó al oficial Marcus Moscowitz, y también se ha dado a conocer al gran público gracias a su participación en el programa Tu cara me suena, donde se metió en la piel de artistas como Benson Boone, Abraham Mateo o Damiano David, el vocalista de la banda Maneskin.

Su estilo versátil, que combina canto, interpretación y baile, lo convierte en un artista completo y con proyección. En redes sociales acumula miles de seguidores —más de 89.000 en TikTok y 35.000 en Instagram— lo que demuestra su capacidad para conectar con el público y moverse con soltura en el entorno digital, cada vez más influyente en el panorama musical.

Además del legado de su padre, Mikel también tiene un vínculo especial con Nina, quien lo considera su ahijado. La artista catalana representó a España en Eurovisión en 1989 y este año compartió escenario con él en Tu cara me suena, cuando interpretaron juntos la canción "Nacida para amar".

El Benidorm Fest 2026 se celebrará del 10 al 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final. Con más de 900 propuestas recibidas, solo 18 artistas han sido elegidos para competir por el micrófono de bronce. ¿Será Mikel Herzog Jr. el próximo en seguir el camino de su padre y pisar el escenario de Eurovisión?