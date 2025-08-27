El pueblo de Tarragona donde se rodará una película de comedia romántica

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Miami Platja se convertirá en el escenario de una película de comedia romántica durante los primeros días de septiembre. La productora Infinito TV, bajo la dirección de Jo Ann Arpin, ha escogido esta localidad costera de Tarragona para grabar su nuevo largometraje titulado Belle Isle, una historia que transcurre entre los años 90 y la actualidad.

El rodaje se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre en diversas localizaciones emblemáticas del municipio, entre ellas la Pèrgola de la Platja de la Punta del Riu, la Cala Misteri, la Cala del Pescador, la Cala Bot, la Cala Califòrnia, así como en exteriores de viviendas.

Como parte del proceso, la productora necesita figurantes en varias escenas. Una de las secuencias más destacadas será la de una revuelta festiva con música y baile, que se grabará el miércoles 3 de septiembre por la tarde en la Pèrgola de la Platja de la Punta del Riu. El ensayo está previsto para las 16:30 h y la filmación comenzará a las 19:00 h. La coreografía será enseñada poco antes de comenzar a rodar.

Los organizadores solicitan preferentemente parejas (aunque quienes asistan solos serán emparejados allí) y han establecido un código de vestimenta específico para la escena: camiseta blanca, pantalones vaqueros, calzado oscuro y un pañuelo de color. Se garantizará un ambiente animado con música y pica-pica para todos los participantes.

Además de esta escena, también se buscan figurantes fijos para otros momentos del rodaje. En este caso, se requiere vestimenta variada como ropa casual, de playa (sin logotipos ni marcas visibles) y atuendos veraniegos algo más elegantes.

Con esta iniciativa, Miami Platja no solo será telón de fondo de una historia cinematográfica, sino que también brindará la oportunidad a sus vecinos de formar parte activa del mundo del cine.