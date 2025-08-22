El postre típico de Tarragona que es muy poco conocido en el resto de España

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Aunque Cataluña es conocida por sus cremas catalanas, panellets o cocas, en la provincia de Tarragona existe un dulce tradicional que rara vez aparece en los recetarios nacionales: las hojuelas. Se trata de un postre artesanal y crujiente, hecho a base de masa frita y espolvoreada con azúcar, que conserva todo el sabor de la cocina casera.

Este dulce se elabora especialmente en el Priorat, donde destaca el municipio de Ulldemolins, en algunas zonas de Lleida, Valencia, las Islas Baleares o Galicia, aunque en el resto de España es muy poco conocido. A diferencia de otros postres más conocidos, las hojuelas rara vez se comercializan en grandes superficies o se elaboran industrialmente.

Precisamente, en Ulldemolins, la Pastisseria Pepi, ubicada en la calle Major, número 3, se ha convertido en una referencia ineludible para los amantes de estos dulces tradicionales. Las hojuelas de este establecimiento, hechas a mano y fritas al momento, son una auténtica joya culinaria.

Además de las hojuelas, esta pastelería ofrece otros dulces típicos como los buñuelos de viento, que suelen servirse con nata montada natural y que se han ganado el favor del público por su textura ligera y su sabor auténtico. Elaborados con harina, huevos y manteca, estos buñuelos destacan por mantenerse frescos durante varios días.

Así pues, visitar este municipio se convierte en una experiencia completa, ya que historia, naturaleza y gastronomía se funden en un entorno privilegiado. Rodeado por la Sierra del Montsant y con joyas arquitectónicas como la iglesia renacentista de Sant Jaume o el Santuari de la Mare de Déu de Loreto, este pueblo de menos de 500 habitantes mantiene vivas sus tradiciones a través de la gastronomía.

En tiempos en los que la cocina moderna apuesta por la innovación y los ingredientes exóticos, redescubrir postres como las hojuelas es una manera de reconectar con los sabores de siempre. Y en la demarcación de Tarragona, donde la gastronomía es tan rica como diversa, hay muchos secretos por saborear.