El municipio con playa más barato de Tarragona para alquilar un piso este verano

Cambrils se posiciona este verano como el destino costero más económico para alquilar una vivienda de la provincia de Tarragona. A pesar del repunte generalizado de los precios del alquiler en Cataluña, esta localidad tarraconense ofrece una alternativa más accesible para quienes buscan pasar la temporada estival junto al mar sin que el bolsillo se resienta.

Según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler en Cambrils se sitúa en 10,80 euros por metro cuadrado. Esta cifra la convierte en la opción más asequible entre los municipios tarraconenses con litoral. En comparación, Tarragona capital ha alcanzado su récord histórico con un precio medio de 11,30 euros por metro cuadrado.

Esto significa que alquilar un piso de 80 metros cuadrados en Cambrils costaría aproximadamente 864 euros mensuales, frente a los más de 900 euros que se pagarían por una vivienda similar en la capital provincial. Aunque factores como la ubicación exacta, el estado del inmueble o la cercanía a la playa pueden influir en el precio final, la diferencia refleja una ventaja clara para el bolsillo en el caso de Cambrils.

El auge de la demanda vacacional durante los meses de verano, sumado a la tensión estructural en el mercado del alquiler residencial, ha llevado los precios a niveles nunca vistos en gran parte del litoral catalán. Sin embargo, municipios como Cambrils se mantienen por debajo de la media, convirtiéndose en un pequeño refugio para quienes buscan combinar playa y economía.

A nivel provincial, Tarragona sigue presentando precios más moderados que otras zonas de Cataluña. El precio medio del metro cuadrado en la provincia es de 9,90 euros, por debajo de Girona (13,90 €/m²) y muy lejos de Barcelona, donde el alquiler alcanza los 20,70 euros por metro cuadrado, su valor más alto hasta la fecha. Solo Lleida ofrece un coste inferior, con una media de 8,90 euros por metro cuadrado.

Estas diferencias se traducen en importantes contrastes en el coste mensual del alquiler. Mientras que en Barcelona capital un piso de 80 metros puede superar los 1.650 euros, en Girona ronda los 1.112 euros, en Tarragona los 904 euros y en Lleida apenas llega a los 712 euros. Con una media autonómica de 19,2 euros por metro cuadrado, Cataluña marca este verano uno de los niveles de precios más altos de su historia.