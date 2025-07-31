Sociedad
El inquietante pueblo abandonado de Tarragona que fascina a la revista Forbes
La aldea fantasma, famosa por sus leyendas y paisajes, aparece en un reportaje de la prestigiosa revista que lo califica como «no sólo embrujado, sino de otro mundo»
La Mussara, el pueblo abandonado al corazón de la Sierra de Prades, ha vuelto a ser noticia a raíz de un artículo de la revista Viajar que recuerda un reportaje publicado a la revista internacional Forbes el año 2019, que lo describe como un lugar «sólo para valientes» y con una atmósfera «de otro mundo». El reportaje, titulado Only the brave visit Catalonia's ghost village of Mussara on Halloween, ha vuelto a poner en el mapa este enclave misterioso del Baix Camp.
Situado además de 1.000 metros de altitud y deshabitado desde la década de los 60, La Mussara se ha convertido en un lugar de peregrinación por excursionistas, fotógrafos y curiosos del paranormal. Sus ruinas, como la torre de la iglesia de Sant Salvador —fechada del siglo XII-, ofrecen un paisaje cargado de belleza e inquietud, especialmente cuando la niebla cubre el pueblo con su característico velo espectral.
El éxodo de sus habitantes empezó mucho antes de su abandono oficial. La falta de agua potable, electricidad y servicios básicos, junto con las consecuencias de la plaga de la filoxera que afectó a los cultivos, marcaron el principio del fin.
Hoy, La Mussara es más que un pueblo abandonado: es un espacio cargado de leyendas. Una de las más conocidas es la desaparición de un excursionista en 1991, que según testigos locales, se perdió entre la niebla y nunca fue encontrado. Todo ha contribuido a reforzar la fama del pueblo como «lleva a otra dimensión».
A pesar de su pasado oscuro, la Mussara ofrece rutas espectaculares y vistas inolvidables de las Montañas de Prades, la costa y el Mediterráneo. Un lugar donde la naturaleza y el misterio se dan la mano, y que cada vez más medios internacionales se atreven a explorar.