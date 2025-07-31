La Mussara, el pueblo abandonado al corazón de la Sierra de Prades, ha vuelto a ser noticia a raíz de un artículo de la revista Viajar que recuerda un reportaje publicado a la revista internacional Forbes el año 2019, que lo describe como un lugar «sólo para valientes» y con una atmósfera «de otro mundo». El reportaje, titulado Only the brave visit Catalonia's ghost village of Mussara on Halloween, ha vuelto a poner en el mapa este enclave misterioso del Baix Camp.

Situado además de 1.000 metros de altitud y deshabitado desde la década de los 60, La Mussara se ha convertido en un lugar de peregrinación por excursionistas, fotógrafos y curiosos del paranormal. Sus ruinas, como la torre de la iglesia de Sant Salvador —fechada del siglo XII-, ofrecen un paisaje cargado de belleza e inquietud, especialmente cuando la niebla cubre el pueblo con su característico velo espectral.

El éxodo de sus habitantes empezó mucho antes de su abandono oficial. La falta de agua potable, electricidad y servicios básicos, junto con las consecuencias de la plaga de la filoxera que afectó a los cultivos, marcaron el principio del fin.

Hoy, La Mussara es más que un pueblo abandonado: es un espacio cargado de leyendas. Una de las más conocidas es la desaparición de un excursionista en 1991, que según testigos locales, se perdió entre la niebla y nunca fue encontrado. Todo ha contribuido a reforzar la fama del pueblo como «lleva a otra dimensión».

A pesar de su pasado oscuro, la Mussara ofrece rutas espectaculares y vistas inolvidables de las Montañas de Prades, la costa y el Mediterráneo. Un lugar donde la naturaleza y el misterio se dan la mano, y que cada vez más medios internacionales se atreven a explorar.