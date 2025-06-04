El pueblo de Tarragona con un campamento militar abandonado con capacidad para 5.000 soldados

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Inaugurado en 1951 en la zona de La Mussara, en la Sierra de Prades, el Campamento Militar de Castillejos fue durante más de dos décadas un centro clave para la formación de oficiales y suboficiales de las Milicias Universitarias (IMEC). A su máximo rendimiento, albergaba hasta 5.000 militares, quienes se alojaban en barracones de obra vista o en tiendas de campaña, dependiendo de la época.

El campamento, cuya parte edificada —y también la derribada— se encuentra dentro del término municipal de Arbolí, se extendía por tres términos más: la Febró, Vilaplana y Alforja. Contaba con cantinas, campos de deportes, viviendas para los oficiales, piscina, capilla, talleres, cine y hasta un horno de pan, lo que lo hacía autosuficiente para cubrir las necesidades de los reclutas durante su formación.

En 1972, con la última promoción de las Milicias Universitarias, el campamento cambió su función y se convirtió en un campo de tiro y prácticas. A pesar de su relevancia, el Ejército lo desmanteló en el año 2000, y después de un largo proceso de negociación entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Defensa, en 2003 se concretó la compraventa de las 645 hectáreas que ocupaba el complejo militar.

Sin embargo, el deterioro comenzó poco después, marcado por actos vandálicos y una fiesta rave que se celebró ese mismo año, lo que llevó a las autoridades a tapiar edificios y derribar los más dañados. A pesar de estas medidas, los accesos siguen siendo frecuentes. De hecho, las ruinas albergan pintadas de fiestas electrónicas celebradas en 2009.

El futuro del Campamento de Castillejos parece incierto, aunque en 2016 el Govern catalán encargó un informe ambiental con la idea de integrarlo en el Parc Natural de les Muntanyes de Prades. No obstante, a día de hoy, el campamento permanece en ruinas, con estructuras cubiertas por vegetación y un paisaje de abandono.

A lo largo de los años, el Campamento Militar de Castillejos no solo fue testigo de la formación de miles de oficiales, sino que también desempeñó un papel crucial en las maniobras y prácticas militares de diversas unidades de la IV Región Militar. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de las necesidades militares, el campamento fue perdiendo relevancia hasta su abandono definitivo.