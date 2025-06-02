El pueblo en el que más frío ha hecho de Cataluña en mayo está en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El municipio de Prades se ha convertido en el protagonista del mes de mayo en Cataluña en cuanto a temperaturas mínimas se refiere. Según el informe mensual publicado por el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), fue en esta localidad tarraconense donde se registró la temperatura más baja de toda Cataluña durante el mes pasado.

El dato se registró el pasado 7 de mayo, cuando los termómetros en Prades descendieron hasta los -1,7 grados centígrados. El informe de Meteocat también ha incluido otros extremos meteorológicos del mes.

En el otro extremo del termómetro, la temperatura más alta se midió en La Femosa (Segrià), en la provincia de Lleida, donde el pasado 30 de mayo se alcanzaron los 37,5 ºC, confirmando el contraste térmico que ha marcado el mes en diferentes puntos del territorio catalán.

En cuanto a las precipitaciones, Vacarisses (Vallès Occidental) fue donde se acumuló más lluvia en un solo día, con 80,5 litros por metro cuadrado el 5 de mayo. Por su parte, el viento más fuerte se registró en Portbou (Alt Empordà) el 15 de mayo, con una racha de 108 km/h.

Cabe destacar también la temperatura mínima absoluta en zonas de alta montaña, que se registró en Certascan (Pallars Sobirà) el 6 de mayo, donde los termómetros llegaron a marcar -7,9 ºC.

El Meteocat concluye que mayo fue un mes especialmente lluvioso en comarcas como el Baix Penedès, el Alt Camp y el Baix Camp, mientras que se caracterizó por una gran sequía en puntos de la Ribera d’Ebre, revelando así el desigual comportamiento del clima en la demarcación.